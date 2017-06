Florence Parly, d’Air France à la tête des armées

C’est une femme discrète mais réputée déterminée qui fait son entrée dans le gouvernement Macron. Pour cette ancienne Secrétaire d’Etat au Budget dans le gouvernement Jospin, de 2000 à 2002, le passage à Air France (2006 – 2014) n’a pas été des plus faciles. Connue pour ses convictions sociales et ses qualités de négociatrice, elle dirige les investissements et les fusions d’Air France avant de prendre la direction du fret. Malgré les négociations poussées avec les syndicats, elle restera comme celle qui a fait sensiblement baisser les effectifs et qui a multiplié les plans de restructuration.



En 2014, opposée aux visions stratégiques de la compagnie, elle se laisse séduire par les sirènes de la SNCF. Guillaume Pepy lui propose alors de devenir DG en charge de la stratégie et des finances du groupe. Née en 1963 à Boulogne Billancourt, elle entre à l’ENA en 1985 et se définit comme " une femme de gauche moderne au regard orienté d’abord vers le futur ".