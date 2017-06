Flybe à nouveau dans le rouge

Pour retrouver l’équilibre face à une baisse de la demande, Flybe envisage de réduire sa flotte et pourrait réétudier l’avenir des lignes déficitaires. Pour la directrice générale, Christine Ourmieres-Widener, " la situation du transport aérien est compliquée en Grande Bretagne mais Flybe a les moyens de rester sur le devant de la scène ". Des propos qui laissent sceptiques les analystes britanniques pour qui " La compagnie doit désormais s’adosser à un groupe international pour justifier de son intérêt dans le paysage du ciel britannique ".



La DG balaye d’une main les critiques et se dit " très enthousiaste face aux opportunités que peut apporter la compagnie à ses clients ". Flybe a sensiblement amélioré ses outils digitaux et aujourd'hui 80% des ventes se font sur internet. La compagnie devra aussi revenir sur le marché des voyageurs d’affaires désormais largement attaqué par Ryanair ou Easyjet. Flybe le sait et veut réduire drastiquement ses coûts pour 2017-2018, seule solution pour rester attractive sur les prix.