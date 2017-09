Ford se lance dans le vélopartage

Ford lance un service de vélopartage. Dans un premier temps, 3.200 vélos vont être mis à disposition dans les rues de Cologne et Düsseldorf via le service "Call a Bike" de Deutsche Bahn Connect.Les clients doivent s'enregistrer sur le service "Call a Bike" via l'application FordPass , puis ils peuvent trouver le vélo disponible à la borne la plus proche et enfin régler en ligne pour le service.L'appli FordPass permet aussi d'accéder à d'autres services pour gérer sa mobilité : service d'autopartage de Ford, trouver des places de parking libres, ou encore localiser la station-service la plus proche et la moins chère. Elle est actuellement déployée dans plusieurs pays dont la France.L’application est disponible en téléchargement sur iOS et Android.