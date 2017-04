Four Points by Sheraton s'installe sur les Docklands de Melbourne

Le Four Points by Sheraton Melbourne Docklands abrite 273 chambres modernes dont 16 studios. Elles offrent une vue sur la ville ou le fleuve. Elles sont équipées d'un accès wifi gratuit, une télé écran plat ou encore de la literie Four Points by Sheraton.Les voyageurs d'affaires ont également à leur disposition un restaurant, un bar, une piscine extérieure de 25 mètres ainsi qu'un centre fitness ouvert 24/24 et un spa.Les entreprises peuvent également y tenir des manifestations grâce à 588m² dédiés aux événements pouvant accueillir au total jusqu'à 450 participants. En outre, il est possible d'organiser des cocktails sur la terrasse.18 Pearl River Road, Docklands Melbourne,Victoria 3008AustralieTéléphone: +61 3 8578 0000