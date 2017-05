Four Points ouvre son premier hôtel au Japon

Les voyageurs d'affaires qui séjournent au Four Points by Sheraton Hakodate sont installés dans le quartier d'affaires de la ville, à proximité du port ou encore à 20min en voiture de l'aéroport. L'hôtel dispose de 199 chambres. Elles sont équipées du lit signature de la marque, d'un écran plat et du wifi gratuit. Les clients auront aussi à leur disposition un restaurant ouvert toute la journée ainsi qu'un bar. Ils pourront également se détendre en faisant un soin au spa de l'établissement.En outre, les entreprises peuvent y organiser des événements grâce à 1200m² d'espaces de réception modulables dont une salle de bal pouvant accueillir jusqu'à 600 personnes.A l'occasion de son ouverture, le Four Points by Sheraton Hakodate propose un rabais de 5% et le double de SPG Starpoints entre le 1er mai et le 31 octobre 2017.14-10 Wakamatsu-choHakodate, Hokkaido040-0063 JaponTéléphone: +81 138 220111