Fram Affaires, la marque a-t-elle un avenir ?

Interrogé par déplacement pros lors de la reprise d' Havas Voyages , Michel Dinh, l'actuel patron de l'entité n'avait pas caché que le développement de la partie "Affaires" d'Havas passait aussi par des acquisitions externes. C'est aujourd'hui chose faite même si le volume d'affaires de Fram, estimé entre 17 et 25 millions d'euros (non confirmé), n'a jamais réellement explosé contrairement à ce que pensaient les dirigeants.Mais que peut-il désormais arriver à cette marque ? Certainement une intégration au sein du groupe Havas, un regroupement de conseillers sur le plateau affaires de l'entreprise et le maintien de l'activité engagée dans la région toulousaine avec le réseau de la Dépêche du Midi. Sans doute insuffisant pour conserver l'ensemble du personnel lié à cette activité. L'absorption de la marque par Havas Voyages semble donc inéluctable dans le temps. C'est sans doute le portefeuille de clients que cherchera à développer le nouveau propriétaire sans pour autant avoir la certitude que les entreprises resteront fidèles. Un pari somme toute classique mais Havas Voyage a des arguments pour convaincre les PME de bénéficier de ses services.