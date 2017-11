France : le prix des billets d'avion a grimpé de 3,1% en octobre

Globalement les tarifs des billets d'avion ont augmenté de +3,1% entre octobre 2016 et octobre 2017 au départ de la France. En revanche, cette tendance est plus au moins marqués en fonction des secteurs.



Ainsi au départ de métropole, les prix stagnent sur le réseau intérieur (+0,1%), alors qu’ils augmentent de 3,9% à l’international.



L'Indice des prix du transport aérien de passagers publié par la DGAC indique "Deux tendances s’opposent sur le réseau intérieur pour le 2e mois consécutif. Les prix des billets diminuent sur le réseau intra-métropolitain (-2% entre octobre 2016 et octobre 2017, mais +1% au cumul sur 10 mois 2017), tandis qu’ils augmentent significativement vers l’outre-mer (+4,7% entre octobre 2016 et octobre 2017 et +2% au cumul sur 10 mois 2017)" .



Au cumul depuis le début de l’année 2017, les billets d’avion ont grimpé de 1,5% sur l’ensemble du réseau intérieur au départ de métropole par rapport à la même période 2016.



International : une hausse globale de +3,9%

A l’international, les prix sont tirés vers le haut par le réseau long-courrier (+5,9% ). De fortes hausses ont été observées sur les lignes vers l’Amérique du Nord (+7,9% en octobre et +6,9% au cumul sur 10 mois), talonnée ce mois-ci par l’Asie-Pacifique qui accuse une augmentation de 7,3% en octobre (+5,7% au cumul). L'augmentation des tarifs aériens vers l’Amérique latine est encore de 3,9% en octobre (+4,9% au cumul). De son côté, l’Afrique subsaharienne bascule aussi à son tour dans la hausse des prix après 5 mois consécutifs de baisse (+1,3% en octobre et -1,4% au cumul).



Sur le réseau international moyen-courrier, l'augmentation des prix se limite à 1,1% en octobre (+2,8% au cumul), essentiellement du fait de l’Espace Économique Européen qui affiche toujours une hausse des prix des billets d’avion. Toutefois, cette augmentation est moins importante que les mois précédents (+2,6% en octobre et +4,6% au cumul).



Les prix se stabilisent vers l’Afrique du Nord (+0,1% en octobre et +0,4% au cumul), tandis qu’ils diminuent pour le 4e mois consécutif vers le Moyen-Orient (-1,4% en octobre et +0,5% au cumul) et pour le 2e mois consécutif vers le reste de l’Europe (-2,8% en octobre et -0,1% au cumul). Au cumul depuis le début de l’année 2017, les billets d’avion se sont renchéris de 4 % sur l’ensemble du réseau international.



Des hausses des prix dans les DOM, sauf à la Réunion

Au départ des départements d’outre-mer, les prix des billets d’avion, toutes destinations confondues, augmentent de 3,3% entre octobre 2016 et octobre 2017. La forte hausse se poursuit au départ des Antilles, avec des augmentations de 6,1% depuis la Guadeloupe et de 5,1% depuis la Martinique (respectivement +2,3% et +3,7% au cumul depuis le début de l’année), comme au départ de Guyane (+8,2% en octobre et +3,5% au cumul).



La DGAC précise : "Les hausses de prix encore enregistrées ce mois-ci ne compensent pas entièrement les fortes baisses mesurées en 2016 et les prix des billets d’avion en octobre 2017 restent inférieurs de 1% à ceux d’octobre 2015 au départ de Guyane et de 7,7% au départ de Guadeloupe comme au départ de Martinique".



Enfin, même si elle s’atténue, la baisse des tarifs aériens se poursuit au départ de la Réunion, dans un contexte d’augmentation de la concurrence avec l’arrivée de French Blue sur la desserte de la métropole (-1,5 % en octobre au départ de la Réunion, toutes destinations confondues, et -2,7 % au cumul 2017).