Fraport va gérer 14 aéroports régionaux grecs

Fraport, gestionnaire de l'aéroport de Francfort, va reprendre 14 plates-formes régionales grecques dont celles de Thessalonique, Mykonos, Santorin ou encore Corfou. Le consortium qu'il a formé avec la société grecque Kopelouzos a déboursé 1,2 milliard euros pour avoir le droit "d'utilisation, de gestion et d'exploitation sur une durée de 40 ans".



Le contrat signé avec la Grèce prévoit également que l'entreprise verse également un loyer de 22,9 millions d'euros par an. De plus, l’État grec restera le propriétaire des infrastructures et des installations construites par l'investisseur.