Frasers Hospitality repense son programme de fidélité

Le programme de fidélisation Fraser World a été entièrement repensé pour mieux répondre aux besoins des clients de la chaîne hôtelière Frasers Hospitality . Les membres peuvent désormais utiliser leurs points immédiatement pour obtenir des récompenses comme des nuitées gratuites.En outre, le programme a mis en place une ristourne pour tous les clients fréquents quel que soit leur statut. Ainsi le niveau Crystal offre une réduction de 10% sur les tarifs flexibles, aussi bien pour les longs séjours que les courts. Les statuts Sapphire et Diamond ont de leur côté des réductions de 15% et 20% respectivement.Par ailleurs, les membres de Fraser World peuvent profiter d'avantages pendant leur séjour comme des surclassements gratuits ou encore un Early Check-in calé à 8h00 et un Late Check-out à 18h00.