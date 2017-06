Fromage et vin sur Air Austral

Le nouveau plateau gourmet payant d' Air Austral , Extra Cheese and Wine, est composé d'une verrine apéritive, d'une sélection de 6 fromages accompagnés de miel, raisins frais et de beurre d’Isigny, d'une salade mélangée et vinaigrette balsamique, d'un dessert gourmand de 3 petits fours, d'un ¼ bouteille individuelle de vin rouge Mouton Cadez, de pains & crakers ainsi que d'une boite de 2 Chocolats.Pour déguster cet extra, les passagers doivent débourser 20€. Le plateau peut être réservé en agence de voyages, auprès des agences commerciales Air Austral ou en ligne sur le site internet de la compagnie de 30 jours et jusqu’à 96h avant le départ.Ce nouveau menu rejoint la carte des repas optionnels payants proposée aux clients Loisirs : le Créole, le Burger, le Light, le Fraîcheur, le Marin ou encore le Gastronomique.