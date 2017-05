Gide renforce son expertise Aviation et transports

Avocat au Barreau de Paris depuis 2008, Jonathan Rubinstein rejoint Gide en qualité de Of Counsel. Spécialisé en droit des transports, droit aérien, droit des assurances et droit international privé, il intervient tant en conseil qu’en contentieux dans le secteur des transports, notamment aériens, et en matière de risque industriel. Il a travaillé au sein de plusieurs cabinets français et internationaux. Diplômé de l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne en droit international privé (DEA), Jonathan a également obtenu un LL.B. (Hons) à l'Université de Sheffield Hallam et une maîtrise de droit (mention droit des affaires) à l'Université de Paris XII.



Collaborateur senior, avocat au Barreau de Paris depuis 2011, Guilhem Argueyrolles est spécialisé en droit des transports, droit aérien, droit des assurances et droit international privé. Il conseille des assureurs, des constructeurs aéronautiques et des compagnies aériennes tant en conseil (regulatory et contrat) qu’en contentieux (nationaux et internationaux, contentieux de responsabilité civile et contentieux commerciaux). Diplômé de l'Université Paris II Panthéon-Assas en droit privé général (Master 2) et en assurances (Master 2), Guilhem est également titulaire d’une maîtrise de philosophie à l'Université Montaigne (Bordeaux) et d’une maîtrise de droit (mention Procédures judiciaires) à l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne.



Pour mémoire, Gide est le premier cabinet d’avocats international d'origine française. Fondé à Paris en 1920, le cabinet compte aujourd’hui 14 bureaux dans le monde. Il rassemble 600 avocats, de 35 nationalités différentes,.