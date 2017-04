Global Account Manager pour Egencia

Who are we



We believe in being Different. We seek new ideas, different ways of thinking, diverse backgrounds and approaches, because averages can lie and sameness is dangerous. Because of this belief, our norms aren't rules or universal at all corners of our company. But they are important to our identity and how we work together. Like our company, these norms will evolve.



We are Transparent. We communicate openly and honestly, at all levels, upwards, sideways and downwards. We surface difficult issues quickly, we act, we learn.



We organize for Speed. We seek to gather data as fast as possible, and move. Speed allows us to make mistakes and constantly improve.



We believe in the Scientific Method. Everyone’s ideas are equal in the face of hard data. We use data to guide but not define our actions.



We Lead Humbly. Our leaders serve their teams. None of us has all of the answers, but we are curious and we are always looking to learn. Though our leaders take their responsibilities to our business and their teams incredibly seriously, they never take themselves too seriously.



We act as One Team. We look to optimize for the greater good, not just our own, or even our own teams' interests. We are actively interested in the success of others

- Gérer un vaste portefeuille de comptes (jusqu’à 30 M €) avec des clients paneuropéens / mondiaux- Établir des rapports réguliers destinés aux clients et les utiliser comme une plate-forme pour augmenter les dépenses par le biais de diverses méthodes telles que les nouvelles technologies, l’analyse budgétaire et la négociation avec les agences de voyage- Négocier en continu avec les clients au sujet de critères tels que la fidélisation, les réservations, la valeur des transactions et les revenus des négociationsLes candidats doivent avoir de l’expérience dans la gestion commerciale de comptes internationaux, idéalement au sein d’une agence / société de voyages d'affaires ou dans une entreprise similaire et, de préférence, avoir géré des comptes d’une valeur totale supérieure à 5 M € sur différents marchés et dans plusieurs pays.Poste ouvert aux personnes reconnues travailleurs handicapésLieu de travail : Paris-la-DéfenseInformations salariales : A déterminer selon le profilDéplacements fréquents ? : OuiLes réponses doivent être formulées sur ce lien