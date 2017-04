Globcoin, un compte pour mettre fin aux frais liés aux dépenses à l'étranger

Voici une solution qui met fin aux frais liés aux dépenses à l'étranger. Le compte Globcoin permet d’effectuer ses achats et transferts d’argent à moindre frais et en toute sécurité, avec une carte Platinum MasterCard prépayée et son application mobile dédiée.