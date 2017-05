Google Map atterrit à l'aéroport de Sydney

Si l'aéroport de Sydney a renoncé à faire partie du projet de seconde plate-forme de la ville , il cherche tout de même l'innovation. Ses plans sont désormais disponibles avec la technologie Indoor Google Maps. Toutes les installations et aménagements des terminaux T1 et T2 y sont répertoriés, comme les portes d'embarquement, les comptoirs d'enregistrement, les magasins, les restaurants et autres points d’intérêt. Le T3 proposera bientôt ce service également.Les passagers utilisant cet outil profiteront des capacités de recherche intuitives de Google. Il localisera par exemple les magasins similaires aux précédentes recherches. Par ailleurs, les différents modes de transport disponibles sur l'installation ont également été intégrés.