Google va vendre des voyages dès cette année

" Optimiser et non imposer ", voilà ce que résume le vice-président de l'ingénierie de Google, Oliver Heckmann, qui a déclaré lors d'un événement organisé aux USA début Avril: " Nous utiliserons toutes les datas de Google et surtout celles validées par nos utilisateurs pour construire des offres totalement adaptées aux besoins des acheteurs. En combinant les vols et les hôtels, en fonction des dates souhaitées et de la destination demandée, nous serons à même de proposer la meilleure combinaison de voyage à nos clients ".



Ce n'est pas la première fois que Google fait une annonce de ce type mais, selon les observateurs, le simple fait que le géant américain donne désormais une date de mise en place du service (Ndlr : avant la fin du second semestre 2017) rend plus crédible que jamais la déclaration.



Notons que Google a également maintenu sa volonté d'offrir un service spécifique aux voyageurs d'affaires avec le développement d'une solution automatisée. Une sorte de SBT intelligent qui devrait être dévoilé, après une série de tests, fin 2018.