Grand déménagement à LAX : les voyageurs d'affaires doivent être attentifs ce week-end

Pour réduire les désagréments pendant cette période de changement au sein de l'aéroport de Los Angeles , la plate-forme conseille aux voyageurs d'affaires de s'enregistrer en ligne, d'imprimer leur carte d'embarquement et vérifier le terminal ainsi que le numéro de porte de leur vol auprès de leur compagnie avant de se rendre sur l'installation.Elle recommande aussi aux passagers de chercher les panneaux qui les dirigent vers leur terminal. Une fois à l'intérieur, il est aussi préférable de recontrôler le statut du vol et la porte d'embarquement.LAX préconise également que les voyageurs sur le départ viennent un peu plus en avance. En effet, certains vols vont effectuer l'enregistrement dans un terminal et décolleront d'un autre. Il est donc possible qu'ils aient à marcher. Toutefois, certaines compagnies vont mettre en place un service de bus entre les terminaux pour les vols partants.Pendant cette période, Delta Air Lines va transférer ses activités des terminaux 5 et 6 aux T2 et T3