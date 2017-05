Grande Bretagne, quelles sont les compagnies les plus en retard ? (infographie)

Air Transat, Icelandair et Norwegian sont les compagnies aériennes les moins ponctuelles en Grande-Bretagne, selon une étude menée en 2016 par Which? sur plus de 850 000 vols dans 25 aéroports de Grande Bretagne. Les meilleures élèves sont KLM avec 87,84% de vols à l’heure, suivie de Qatar Airways (86,06%) puis Iberia (84,32). Virgin Atlantic (79% des vols à temps) se classe mieux que (77%), British Airways (74%) ou Easyjet (66%).