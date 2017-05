Grégory Carré, nouveau Directeur de clientèle de FFT Paris

Grégory Carré a débuté sa carrière chez CWT d’abord comme agent administratif puis devient conseiller en voyages d’affaires. En 2003, il intègre Egencia en tant que Formateur Technico-Commercial. Il se voit confier la responsabilité de l’implémentation Grands Comptes où il occupe aussi le poste de « Key Account Manager Large Accounts ».



Séduit par les nouveaux défis qui s’offrent à lui et l’approche tant humaine que professionnelle de Frequent Flyer Travel Paris, Grégory Carré prend ses fonctions avec pour ambition d’optimiser la stratégie commerciale et fédérer ses équipes en misant sur leurs forces.



Grégory Carré l’affirme :" Avec FFT Paris, nous partageons le même goût de la performance. Je suis convaincu que l’agilité, la recherche incessante de solutions innovantes et sur mesure sont essentielles dans cette industrie mouvante ".. Des propos qui séduisent Marc Leidelinger, Président la TMC qui ajoute :" Grégory est arrivé en janvier et sa présence est d’ores et déjà appréciée en interne comme en externe. Sa mission est en bonne voie ! ".