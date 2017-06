Grève : British Airways promet que tous les passagers arriveront à destination

La grève des PNC de British Airways , organisée du 1er au 16 juillet, impactera principalement les vols de London Heathrow. Laconique, la compagnie indique simplement sur son site qu'elle prévoit d'assurer la majorité de ses vols au départ de cette piste et que tous les passagers arriveront à destination.De son côté, le journal The Independent a déjà répertorié plusieurs annulations, principalement sur le segment international, comme Abuja, Doha et Muscat.Pour Doha, les voyageurs seront reportés sur les services de Qatar Airways qui est dans le capital d'IAG. L'entreprise britannique compte en outre fusionner quelques services au départ de son aéroport principal. Elle a aussi demandé la permission aux autorités de louer 9 avions de sa partenaires du Golfe pour effecftuer son programme pendant le mouvement.Le transporteur ne devrait pas rencontrer de difficultés sur les autres plates-formes. Il assurera normalement toutes ses liaisons au départ de London City, London Gatwick et London Stansted ainsi que ses dessertes méditerranéennes au départ de Birmingham, Bristol et Manchester.Il est toutefois conseillé aux voyageurs d'affaires de vérifier le statut de leur vol avant de se rendre à l'aéroport.