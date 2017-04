Grève Alitalia : les dessertes de Paris, Marseille, Nice et Toulouse touchées ce mercredi

"Le 5 avril, les vols dont le départ est prévu au cours de la "période garantie", à savoir entre 7 h et 10 h et de 18 h à 21 h (heure de Rome) ne seront pas perturbés par la grève".

"mesures spéciales pour limiter la gêne occasionnée auprès de ses clients en réservant, dans la mesure du possible, des places dans les premiers avions disponibles pour les passagers concernés par les annulations"

Les syndicats qui représentent les salariés d' Alitalia ont confirmé la grève du 5 avril 2017. En prévision de ce mouvement, la compagnie a supprimé ou modifié les horaires de certains vols domestiques et internationauxEn outre, les syndicats ANPAC et ANPAV ont également confirmé qu'une grève de 4 heures aurait lieu le même jour (entre 12 h et 18 h).Toutefois l'entreprise assureLa liste des vols supprimés pendant l'action par le transporteur est disponible sur ce lien . Plusieurs liaisons entre l'Italie et Paris CDG, Paris Orly, Marseille, Nice, Bruxelles, Francfort ou Genève. Il est conseillé aux voyageurs d'affaires de vérifier le statut de leur vol avant de se rendre à l'aéroport.Alitalia a pris des. Des mesures commerciales ont également été mises en place.