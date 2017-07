Grève annulée sur les aéroports de New York et Philadelphie

Les voyageurs d'affaires qui appréhendaient de passer par les aéroports de New York JFK, Newark et la Guardia ou encore celui de Philadelphie en cette fin de semaine peuvent respirer. Les syndicats qui représentent le personnel au sol des plates-formes américaines comme les bagagistes, le service client et les agents d'entretien, ont suspendu le mouvement de 3 jours qui devait débuter mercredi 12 juillet 2017. Les organisations qui réclament de meilleures conditions de travail, ont " stoppé l'action afin de privilégier les négociations ".