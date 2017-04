Grève des PNC Hop!, 15% des vols annulés ces 7 et 8 avril - mise à jour 10h30

Les trois syndicats représentatifs de personnels navigants (SNPNC-FO, Unac, CGT) s'inquiètent pour l'avenir de la compagnie, qui assure 600 vols quotidiens vers 50 escales en France et appellent les PNC à faire grève ces vendredi 7 et samedi 8 avril. Selon les organisations syndicales, le mouvement doublé d'un préavis de plusieurs syndicats au sol, sera "très suivi". La compagnie annonce ce jeudi matin pouvoir assurer vendredi 85% de son programme habituel et 100% de son programme de navettes.Elle précise que les vols réalisés par des avions d'une autre compagnie, dont des avions Airbus, ne seront pas concernés par ce mouvement. En attendant le programme plus précis des réductions de vols, les informations disponibles:Rendez-vous dans la rubrique Ma résa & mes bagages pour vérifier le type d'appareil utilisé.- Si votre vol est prévu sur appareil Airbus, Fokker 100 ou Beech : votre vol est maintenu.- Si votre vol est prévu sur un appareil de la flotte régionale HOP! : nous mettons à votre disposition des possibilités de report sans frais, quel que soit le tarif.Des annulations de vols sont à prévoir. Dès que nous aurons une estimation précise des répercussions sur nos opérations, notre programme de vols sera adapté et publié la veille de votre voyage.Afin de pouvoir assurer un nombre maximal de vols avec une composition d'équipage réduite, nous pourrions être contraints de limiter, le nombre de clients à bord. Les clients concernés par l'annulation de leur réservation seront informés la veille du départ.La veille de votre voyage, vous serez informé personnellement si ce mouvement a des répercussions sur votre voyage, grâce aux coordonnées qui figurent dans votre dossier de réservation (téléphone mobile et / ou adresse e-mail). Nous vous invitons à les tenir à jour dans la rubrique Ma résa & mes bagages de notre site internet ou de l'application mobile.Vos réservations seront également mises à jour en temps réel sur notre site Internet ou votre application mobile.Dès à présent, si vous souhaitez reporter votre voyage, nous mettons à votre disposition les mesures commerciales suivantes :Si vous êtes en possession d'un billet, émis jusqu'au 05 avril, pour un vol effectué avec un avion HOP! entre le 07 et le 08 avril 2017, vous pouvez :- anticiper votre voyage le 05 ou le 06 avril 2017- reporter votre voyage après le 09 avril et jusqu'au 16 avril inclus.Contactez votre point de vente pour demander la modification de votre billet. Le changement de réservation s'effectue sans frais dans la même cabine de voyage.Vous pouvez également annuler votre voyage, vous bénéficierez alors d´un avoir non remboursable valable un an sur Air France, KLM ou Hop!Nous vous invitons à consulter le statut de votre vol dans la rubrique Suivi des vols de notre site internet mis à jour en temps réel pour avoir les dernières informations sur vos vols.De plus, nous vous conseillons de vous enregistrer en ligne pour vous et vos bagages.Si votre vol est annulé ou retardé de plus de 5 heures et que vous avez renoncé à voyager, vous pouvez obtenir le remboursement de votre billet auprès de votre point de vente.Si vous avez acheté votre billet sur notre site internet, rendez-vous dans la rubrique Demander un remboursement sur notre site internetPour contacter Hop!, un téléphone : 09 72 72 00 71 (prix d’un appel local, non surtaxé)- du mercredi au vendredi de 6h30 à 22h- le samedi de 8h00 à 20h