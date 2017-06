Grève des transports en Italie, ce vendredi

"fait en sorte de travailler au plus près avec les autorités Italiennes afin de minimiser l’impact sur les vols".

Se déplacer en Italie ce vendredi 16 juin risque d'être compliqué pour les voyageurs d'affaires, le personnel au sol des compagnies aériennes ainsi que des aéroports sont appelés à faire grève. Le mouvement national est organisé par les syndicats afin de dénoncer les privatisations de plus en plus nombreuses ainsi que la dégradation des conditions de travail et des protections sociales des employés. Alitalia indique sur son site internet qu'elle a dû supprimer plusieurs vols domestiques et internationaux les 16 et 17 juin en raison du mouvement. Des liaisons vers Paris Orly, Paris CDG, Marseille, Toulouse, Bruxelles ou encore Genève sont concernées par ses mesures. La liste complète via ce lien De son côté, EasyJet assure qu'elle prévoit d'opérer son programme de vols de et vers l’Italie etIl est conseillé aux passagers de vérifier le statut de son vol auprès de leur compagnie avant de se rendre à l'aéroport.Ce mouvement national touche aussi le personnel des aéroports ainsi que les réseaux ferroviaires. Il est donc préférable de s'informer de la situation auprès des opérateurs concernés avant de se déplacer dans le pays.