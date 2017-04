Grève générale au Brésil : le quai d'Orsay appelle à la prudence ce vendredi

D’importantes manifestations et grèves anti-gouvernementales vont être organisées à travers le Brésil ce vendredi 28 avril. Le quai d'Orsay prévient que " la plus grande prudence est recommandée dans les déplacements vers les centres urbains et à l’approche de mouvements de foule" . Il ajoute "Les conseils de vigilance et de prudence sont toujours d’actualité, compte tenu de l’évolution politique au Brésil et de tensions persistantes".



Il est conseillé aux voyageurs d'affaires de vérifier les itinéraires et la situation qui prévaut dans les lieux publics avant de se déplacer ou encore de suivre l'actualité et les réseaux sociaux afin de connaître les différents lieux de rassemblement.