Grève générale en Argentine ce jeudi

Les voyageurs d'affaires en déplacement en Argentine devraient voir leur organisation perturbée ce jeudi par une grève générale lancée par les principales organisations syndicales du pays pour renforcer la pression sur le président Mauricio Macri dans un pays touché par un large mouvement social. Elu en décembre 2015, le Président Macri avait promis de redresser une Argentine en pleine récession mais ses choix économiques sont de plus en plus contestés ces derniers mois. L'inflation annuelle a atteint 40% et les augmentations de salaires n'ont pas suivi.