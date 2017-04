Grève générale en Italie le 21 avril : le transport aérien appelé à stopper le travail

Une grève générale nationale est organisée le 21 avril 2017. Si l'impact de ce mouvement n'est pas encore connu, de nombreux acteurs du secteur aérien pourraient être touchés. En effet, les salariés d'Alitalia ainsi que d'EasyJet sont appelés à stopper le travail de10h00 à 18h00. Leurs collègues de Meridiana devraient également les suivre mais uniquement entre 12h00 et 16h00.



De plus, les aiguilleurs du ciel transalpins et le personnel au sol de plusieurs aéroports italiens - comme ceux de Rome ou Milan - mèneront également des actions entre 10h00 et 18h00 le 21 avril 2017.



Il est donc conseillé aux voyageurs d'affaires d'éviter les déplacements en Italie ce jour-là ou de vérifier le statut de leur vol avant de se rendre à l'aéroport.