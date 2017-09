Grève samedi à l'aéroport Barcelone - El Prat

Les syndicats de l'entreprise Ilunion Seguridad S. A. - qui fournit des services d'inspection des bagages, de contrôle d'accès des employés, d'approvisionnement et d'accès aux véhicules, de surveillance des terminaux et des aéroports - ont programmé une grève à partir du samedi 16 septembre à l'aéroport Barcelone - El Prat. En tout état de cause, les conséquences devraient être limitées pour les voyageurs, la délégation du gouvernement catalan ayant fixé un service minimum de 90% à tous les services concernés.