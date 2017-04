Groupe ADP : un trafic et un chiffre d'affaires en hausse au 1er trimestre

Le groupe ADP a enregistré dans l'ensemble de ses aéroports 33,4 millions de passagers au 1er trimestre 2017 (+3,3%). Paris Aéroport qui gère les pistes parisiennes, comptabilise à lui seul 22 millions de voyageurs, soit une hausse de 5% par rapport à la même période l'année dernière. Cette croissance sur les tarmacs de la capitale est porté par le dynamisme des compagnies à bas coûts (+ 17,9 %) et la reprise progressive du trafic international (+ 4,8 %)



Augustin de Romanet, Président-directeur général d'Aéroports de Paris – Groupe ADP, a ajouté "Le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2017 progresse de 1,8 % à 700 millions d'euros, porté par le dynamisme du trafic européen et la reprise progressive du trafic international depuis la fin de l'année 2016, qui ont eu un impact favorable sur les redevances aéronautiques. Ces dernières seront de plus portées à partir du 1er avril 2017 par la hausse moyenne de 0,97 % des tarifs telle que prévue par le Contrat de Régulation Économique 2016-2020".



Il poursuite "La croissance des activités commerciales continue d'être soutenue par le dynamisme des bars et restaurants, lié en partie à un effet base positif sur le 1er trimestre, et s'accompagne d'une légère croissance du chiffre d'affaires par passager des boutiques côté pistes, et ce malgré la baisse des ventes de tabac à la suite de la mise en place du paquet neutre".



Face aux évolutions récentes du trafic et les perspectives de croissance sur le reste de l'année, le Groupe ADP à revu à la hausse son hypothèse de croissance du trafic à +3,0 %, plus ou moins 0,5 point en 2017 par rapport à 2016, contre + 1,7 % et + 2,2 % précédemment. Sur la base de cette hypothèse, le Groupe ADP confirme sa prévision d'EBITDA consolidé 2017.