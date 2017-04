Guyane : Air France annule le vol Cayenne, Air Caraïbes le maintient

le vol ne sera assuré que si les conditions d'exploitation opérationnelles communiquées par les autorités compétentes avant le départ, le permettent

Face aux difficultés rencontrées sur l'aéroport de Cayenne (carburant, catering…) Air France a pris la décision d'annuler son vol vers la Guyane ce lundi 3 avril. Un choix que ne fait pas Air Caraïbes qui maintient la destination avec un vol prévu à 11 heures, avec une escale retour à Fort de France. Mais Air Caraïbes se veut prudente et précise que "". La nuit dernière, les négociations entre les collectifs mobilisés et la ministre de l'Outre-Mer se sont terminées dans l'impasse et la grève générale a été reconduite.