Guyane : Air France annule le vol Cayenne ce 4 avril

Face aux difficultés rencontrées sur l'aéroport de Cayenne (carburant, catering…) Air France a pris la décision d'annuler à nouveau son vol vers la Guyane ce mardi 4 avril. La compagnie annonce qu'elle assurera le Paris Orly - Cayenne du 5 avril et assurera le vol retour via le surinam pour compléter le carburant. Air Caraïbes a confirmé qu'elle n'assurerait pas de vol ce 4 avril mais qu'elle renforce ses liaisons entre Cayenne et Fort de France (Martinique).