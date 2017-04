Guyane: la radicalisation mais un vol programmé

Le collectif " Pou La Gwiyann dékolé " annonce le blocage total de la Guyane à partir de lundi. Les barrages filtrants érigés jusqu'ici ont consigne d'un blocage " total ", annonce le collectif et " jusqu’à nouvel ordre ", y compris à pied ou à vélo. Une radicalisation qui provoque la rupture de la société civile, une pétition réclamant " le droit de circuler librement sur le territoire " est en cours. Gare aux affrontements potentiels ce lundi.



Dans ce contexte, le communiqué d'Air France est court annonce que " le vol AF852 Paris-Orly Cayenne et le vol de retour AF853 Cayenne Paris-Orly du lundi 10 avril ont dû être annulés ". Notons que le vol entre Fort-de-France et Cayenne sera assuré normalement. De son côté Air Caraïbes prend le risque et maintient son vol Paris Cayenne en direct avec cependant une escale à Fort de France pour le retour.