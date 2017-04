Guyane: les barrages se sont refermés

Ouverts le temps du week-end, les barrages se sont refermés sur le territoire de la Guyane, sur ordre du collectif qui a lancé la démarche de protestation il y a un mois. Un protocole d'accord a été envoyé dimanche au gouvernement dans l'objectif de " suspendre le mouvement sous sa forme actuelle ". Le collectif y " acte " le plan d'urgence de plus d'un milliard d'euros proposé par le gouvernement et " fait une proposition d'accord à minima ", sur " des compléments pour satisfaire les urgences ". A noter que deux points sont non négociables: " le gouvernement doit acter le fait que le peuple guyanais veut se prendre en main ", et " tous ceux qui se sont engagés dans le mouvement ne devront faire l'objet d'aucune sanction judiciaire ".