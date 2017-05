HCorpo : une consultante pour créer les programmes hôteliers des entreprises

Recrutée par HCorpo (Groupe Gekko), Karine Hauret, 26 ans , intervient en temps que consultante auprès de l’équipe HCorpo Advisory. Elle a pour mission notamment de conseiller, d’accompagner et de créer les programmes hôteliers des clients HCorpo, en menant une analyse et une réflexion en adéquation avec leurs besoins et leurs contraintes.



De 2014 à 2016, Karine Hauret a assuré les fonctions de Business Yield Analyst au sein de l’agence en ligne Karavel.com, dans le groupe Promovacances. Elle est diplômée d’un Master en Marketing des Services et Revenue Management, obtenu à l’ESSCA, en 2014.