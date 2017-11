HRG certifiée de niveau 3 pour la NDC

Ce sera l'un des enjeux de la nouvelle distribution de l'aérien, via la NDC : première certifiée Iata NDC niveau 3, la TMC Hogg Robinson Group (HRG), engagée très tôt dans la New Distribution Capability, se positionne dès aujourd'hui sur l'intégration rapide des API des compagnies aériennes. Bill Brindle, Chief Operating Officer, commente : " Les distributeurs recherchent plus de canaux de distribution. Tout le monde veut plus d'innovation et de nouvelles façons de délivrer de la valeur. C'est une importante période de changement. Nouvelles technologies, nouveaux standards de distribution, nouveaux produits et services ".