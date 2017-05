HRG intègre le contenu de British Airways

"Nous avons développé une stratégie Omni-Canal pour inclure des connexions directes avec nos partenaires aériens préférés. Nous prévoyions des changements dans la répartition des déplacements il y a plusieurs années, et nous avons préparé et nous sommes engagés sur des plans de développement pour anticiper ces changements. Nous sommes très fiers d’être la première grande TMC à être impliquée au cœur des développements autour de IATA NDC avec British Airways. Nous avons fournis des recommandations et avons préparé nos clients pour les futurs changements. Ces changements se produisent maintenant".

HRG , la division Global Travel Management du groupe Hogg Robinson, va intégrer le contenu "new distribution capability" (NDC) de British Airways Bill Brindle, CIO à Hogg Robinson explique :En plus du développement technique, les équipes de HRG et British travailleront conjointement avec leurs clients mutuels, au cours des prochains mois, pour discuter et explorer la façon dont le nouveau canal de distribution offrira des avantages accrus au client et à ses voyageurs.