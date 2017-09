HRS Price Radar : les nuits à New York sont toujours les plus chères

Avec un tarif moyen de 114€, Hambourg est la ville allemande avec les tarifs hôteliers les plus élevés. Les prix ont ainsi grimpé de 6,5% par rapport à la même époque l'année dernière. Cette augmentation peut s’expliquer par l’activité événementielle de la ville : des expositions comme le Hansleboot ou de grands événements comme le marathon ‘Haspa’.



Munich suit ensuite avec un prix moyen de 108€, soit une baisse de 8,5%. Cologne est sur la 3ème marche de ce podium coûteux pour les voyageurs d'affaires (106€, +7,1%). Cependant, durant le deuxième trimestre, les professionnels se rendant à Dresde ont pu profiter de bonnes affaires : avec un tarif moyen à 81€ par nuit, c’est la ville allemande la moins onéreuse.



Europe : forte hausse des tarifs hôtelier à Lisbonne

La ville la plus chère d’Europe est Oslo, malgré une baisse de 2,3% comparé à 2016. Après la capitale de la Norvège, Londres (190 €) et Zurich (185 €) arrivent en deuxième et troisième positions.



Par ailleurs, Lisbonne a enregistré la plus forte augmentation de ses prix hôteliers avec +19,9% par rapport à 2016 (113€). Viennent ensuite Madrid qui a connu une hausse de 17% (117€ par nuit) puis Prague avec une augmentation de 15% (92€ par nuit).



Le prix des chambres à Istanbul a baissé de 9 %, avec un tarif moyen de 71€. Cette baisse peut être liée aux perturbations politiques qui expliquent un nombre décroissant de voyageurs.



New York est toujours la ville la plus chère

Deux villes américaines sont en tête des prix mondiaux des nuitées : New York arrive en première position avec un tarif à 274€ (une augmentation de 13,7%) suivie de Washington D.C avec un tarif de 253€ et de Sydney avec 206€ par nuit en moyenne (soit une hausse de 26,4%).



En outre, deux tendances sont observées : Toronto a augmenté ses prix par nuit de 40%, avec un tarif moyen de 161€ tandis que Séoul a vu ses prix chuter de 51,1%, avec 126€.