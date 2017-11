HRS : géopolitique et simplification au centre du Corporate Travel Forum

"Dans le monde dans lequel que nous sommes, la tendance de fond est à la continuation de la facilitation des voyages. Il y a de nombreuses perceptives, les contrats Airbus et Boeing – ou encore l'avion chinois – en témoignent. Les 3 864 aéroports dans le monde et 100 000 vols par jour aussi".

"On ne peut pas ignorer qu'il y a au sein du monde occidental une contestation de la mondialisation telle qu'elle a été menée depuis 20 ou 30 ans. On ne peut plus penser que le monde entier va se rallier dans l'enthousiasme général à l'économie de marché dé-régularisée. On voit que les classes moyennes ont décroché, si non il n'y aurait pas eu le Brexit ou l'élection de Trump"

"La suite de la mondialisation, donc de l'économie globale, donc des déplacements, n'est pas une extrapolation simple. La mondialisation ne va pas se stopper. En revanche, on pourrait avoir une mondialisation moins rapide, plus encadrée et canalisée".

"Inévitablement, la prise de conscience du compte à rebours écologique va peser. Il va y avoir un prix du carbone, la charge va se généraliser. Cela va provoquer des bagarres pendant 20 ans, mais cela arrivera"

"La question de la sécurité des voyageurs s'est toujours posée mais elle est plus importante maintenant"

"il faut prendre en considération qu'il y a une situation de relative instabilité assez forte et durable. Cela n'empêche pas complètement de travailler, d'y aller, mais il faut regarder plus précisément pays par pays avant de prendre une décision".

Pour Hubert Védrine, ministre des Affaires étrangères du gouvernement de Lionel Jospin (de juin 1997 à 2002), le tourisme a de l'avenir, et le voyage d'affaires ne fait pas exception.Toutefois, il remarque plusieurs points qui pourraient freiner ce développement et, par effet domino, les déplacements professionnels.. Il poursuit :Les coûts pourraient aussi freiner les déplacements pros. Si les prix aériens ont beaucoup baissé depuis l’avènement de l’aviation commerciale, l'écologie pourrait faire grimper la facture :, prédit-il.L'ancien ministre qui a donné le feu vert au lancement du site gouvernemental Conseils aux Voyageurs, a évidement pointé du doigt le poids du contexte géopolitique sur les déplacements professionnels.Outre les relations tendues entre la Chine et les USA ou les incertitudes face à la position de Trump concernant les accords noués avec l'Iran, il prend en exemple le situation du Moyen-Orient face au réveil de l'affrontement Chiite/Sunnite :Après cette réflexion géopolitique, la simplification des déplacements professionnels - 5ème préoccupation des entreprises lors de la dernière étude Acte/HRS - était le principal sujet de cette journée au travers de tables rondes, discussions et ateliers.