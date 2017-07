Hainan Airlines a présenté ses nouveaux uniformes à Paris

Pour ses nouveaux uniformes, Hainan Airlines a misé sur le mariage de caractéristiques traditionnelles chinoises et d'éléments populaires de la mode internationale. S'inspirant du Cheongsam, robe traditionnelle stylée que les femmes portaient en général lors des grandes occasions, les uniformes présentent un col fermé avec un motif de nuages et un ourlet inférieur avec un motif alternant la mer et les montagnes pour "évoquer une comparaison entre un avion Hainan qui vient de décoller et le Rokh, un oiseau mythique dénotant la force lorsqu'il prend son envol" . Les habits conservent les caractéristiques de l'uniforme de la compagnie : des motifs inspirés de l'art oriental et une palette de gris



Il a fallu 2 ans de travail à la styliste Laurence Xu et la compagnie pour mettre au point les nouvelles tenues. Les passagers pourront les découvrir dans les avions du transporteur asiatique cet automne.