Hainan Airlines déploie son B787 sur Manchester

Les voyageurs d'affaires pourront retrouver le confort et la modernité du Dreamliner de Hainan Airlines sur la liaison Beijing – Manchester à compter du 1 mai 2017. La compagnie chinoise ajoutera en outre une fréquence supplémentaire afin de proposer 5 vols par semaine.Par ailleurs, les GDS indiquent que la ligne deviendra quotidienne entre le 2 juillet et le 30 septembre. Le B787 décollera alors tous les jours à 1h45 de la capitale chinoise et à 12h15 de la ville britannique.