Heathrow met en vidéo un Noël très familial

Ils sont revenus… Les oursons de Noël ! On les retrouve avec ce brin de nostalgie qui accompagne les fêtes de fin d'année. Heathrow joue la carte de l'émotion et de la simplicité pour rappeler qu'un aéroport, c'est le lieu où se retrouvent tous ceux qui s'aiment. Un film simple, aux charmes discrets du passé qui se veut plus que jamais d'actualité. Et vous ? Ces oursons vous rappellent-ils de bons moments ?