Helsinki Airport a inauguré son South Pier

Le South Pier qui gérera les vols à destinations de l'Asie et de l'Amérique du nord, représente 8300m² de nouveaux espaces dédiés aux passagers. Le nouvel édifice est équipé de 3 portes d'embarquement pour les gros porteurs et du premier tapis roulant pour les voyageurs de Finlande, facilitant ainsi les correspondances entre l'Europe et l'Asie.



Le South Pier dispose d'un impressionnant mur de verre en diagonal de 4500m² offrant une vue imprenable sur la pistes. Les aménagements font la part belle au design finlandais privilégiant les couleurs et matériaux naturels ainsi que les designers de la région. Les passagers trouvent ainsi les chaises Karuselli dessinées par Yrjö Kukkapuro, les rocking-chairs d'Ilmari Tapiovaara, les fauteuils d'Alvar Aalto ou encore des luminaires de Tuukka Halonen.



Les projets d’agrandissement du Terminal se poursuivent et devraient être finalisés en 2020. La prochaine étape du chantier est la livraison de la Plaza début 2019 qui accueillera tous les passagers long-courriers de l'installation.