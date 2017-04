Hilton a un nouveau vice-président

Avant de devenir Vice-Président luxury, lifestyle, resort and corporate development chez Hilton, Greg Hartmann occupait la fonction de Directeur de Hotels & Hospitality Group en Amérique du Nord pour l'entreprise de conseil en immobilier Jones Lang LaSalle. Il a également travaillé 24 ans pour HVS et fondé la division STR Analytics de STR.



Greg Hartmann est notamment diplômé de la Cornell Hotel School. Il a aussi été professeur adjoint à l'Université du Colorado et directeur exécutif du Center for Sustainable Tourism à la Leeds School of Business.