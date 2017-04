Hilton ouvre son 100ème hôtel en Grande Chine

Hilton Quanzhou Riverside se situe dans le quartier d'affaires de Jinjiang, à 10 minutes du centre-ville et 20 minutes de l'aéroport. L'hôtel dispose de 296 chambres qui font au moins 40m². Offrant une vue sur la rivière ou la ville, elles sont équipées des dernières technologies comme le wifi et une télé LCD. Les hôtes des suites et Executives Rommes ont accès à un lounge servant un petit déjeuner gratuit, le thé l'après midi ainsi que des boissons pendant les Happy Hours.Les voyageurs d'affaires peuvent également profiter de plusieurs offres de restauration, d'une piscine couverte, d'un centre fitness ou encore d'un sauna et d'un hammam.Les entreprises ont la possibilité d'organiser des événements dans l'hôtel grâce à 2940m² d'espaces dédiés aux réunions et aux banquets. La salle de bal qui fait 1368m², peut accueillir jusqu'à 1300 personnes.No 999 Binjiang Road, Jinjiang,Quanzhou, Fujian362000, ChineTel : +86-595-85166666Fax : +86-595-85169666