Hong Kong Airlines va aux Maldives

Bonne nouvelle pour les Français installés à Hong Kong ou dans la région, dès le 16 Janvier 2018, Hong Kong Airlines proposera une nouvelle liaison entre Hong Kong et les Maldives avec un vol d'environ 6 heures. La compagnie privée chinoise proposera trois vols par semaine vers l’aéroport de Malé-Velana. La route sera assurée en Airbus A330-300 pouvant accueillir 32 passagers en Classe Affaires et 260 en Economy. Les départs sont programmés mardi, jeudi et dimanche à 17h55 pour arriver à 22h05 ; les vols retour quitteront les Maldives lundi, mercredi et vendredi à 0h05 pour se poser à 9h25