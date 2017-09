Hop! et Amadeus regroupent les options

"Amadeus Anytime Merchandising permet de proposer des services et de définir une image personnalisée selon le contexte (comme par exemple l’aéroport de départ, le type d’avion, la destination, etc.). De ce fait, le client visualisera plus facilement le service proposé".

Avec l’outil Amadeus Anytime Merchandising, Hop! a déployé différents packs regroupant plusieurs services sous une offre unique. Ils sont disponibles à la vente pour toute réservation sur le site de la compagnie ou dans le centre d’appel :: un pack d’accès prioritaires aux files rapides d’enregistrement, de sécurité et d’accès à bord – initialement pour les vols au départ de Bordeaux, Marseille, Nice, Toulouse, Montpellier, Lyon, et Paris-Orly pour les clients disposant d’un billet avec un tarif Flex. Le prix est de 12€ par personne.: un pack business offrant un accès prioritaire aux files d’enregistrement, de sécurité et d’accès à bord, et ainsi qu’un accès au salon. Le tarif est de 30€ par personne.: un pack d’assistance pour les jeunes passagers âgés de 13 à 17 ans et voyageant seuls.En plus de ces packs de service, Hop! a également défini un nouveau service d’accès au salon, avec des réductions configurées dans Amadeus Anytime Merchandising.Le communiqué ajouteLa solution Amadeus met également en place des promotions en temps réel. De plus, les services proposés sont filtrés selon le profil du client, ses dates de voyages, la ville de départ ou d’arrivée, etc.