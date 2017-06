Hop! Air France : 320 000 sièges à 39€ jusqu'à la fin de l'année

Hop! Air France veut d'ores et déjà prolonger l'été en lançant une promotion de plus de 4 mois. Les voyageurs d'affaires à la recherche du best buy se voient proposera 320 000 sièges à 39€ TTC l’aller simple en France et en Europe.