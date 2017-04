Hop! Air France : trafic en hausse à Perpignan

Malgré une offre diminuée de 5% sur l'aéroport de Perpignan en 2016, Hop! Air France annonce un trafic en hausse de plus de 3% comparé à 2015, avec 222 000 passagers transportés. Le remplissage moyen de l’ensemble des vols s’est amélioré de plus de 6 points à 80% l'année dernière. Le trafic saisonnier de et vers Nantes et Lille a représenté plus de 3200 clients transportés en 2016.Les voyageurs d'affaires de Perpignan ont également profité de l'offre de correspondance proposé sur le hub de Paris-Orly. Le nombre de clients en correspondance sur la plate-forme parisienne a augmenté de 24% en 2016.Par ailleurs, le début d’année 2017 affiche d’excellents résultats avec 12% de croissance de trafic sur les trois premiers mois de l’année sur les vols de et vers Paris-Orly.• 4 vols quotidiens vers Paris-Orly opérés en CRJ 1000• 1 vol saisonnier vers Lille chaque samedi du 24 juin au 2 septembre, opéré en CRJ 1000• 1 vol saisonnier vers Nantes chaque samedi du 24 juin au 2 septembre également opéré en CRJ 1000