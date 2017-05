Hop! Air France plutôt en forme sur l'Ouest

Hop! a enregistré un très bon début d’année 2017 sur l'aéroport de Brest avec une croissance moyenne de 3% sur l’ensemble de ses lignes, en particulier vers Lyon. La compagnie a d'ailleurs augmenté de 27% sa capacité sur sa desserte de l'installation de Rhône-Alpes pour le programme d'été 2017.



Le transporteur a indiqué avoir géré plus de 631 000 passagers sur la plate-forme brestoise en 2016. Cela représente une baisse de 1,4% comparé à l’année précédente. Toutefois il se dit satisfait de ce résultat car il avait diminué l'offre de 3%.



Hop! Air France relie Brest à ses deux principaux hubs, Lyon et Paris, avec des vols quotidiens, auxquels s’ajoutent les liaisons vers Paris-Charles de Gaulle. 30% des clients de la ligne Brest-Lyon sont en correspondance au-delà de la piste lyonnaise (soit une augmentation de 22% par rapport à 2015), principalement vers Nice, Strasbourg et Marseille.

Le nombre de passagers en correspondance à Paris-Orly représente près du tiers des clients en 2016. Les Antilles et l’Océan Indien sont les principales destinations de correspondance, ainsi que Toulon, Toulouse, Nice ou Marseille sur le réseau domestique.



Quimper résiste

La filiale d'Air France a aussi vu son trafic résister sur Quimper. Elle a transporté près de 78 500 voyageurs de et vers Quimper. Le remplissage moyen des vols est de 67%, en amélioration de 1,5 point par rapport à 2015.



Avec une offre en baisse de 7% en 2016, le trafic n’a diminué que de 5% comparé à l’année précédente.



Par ailleurs, l'entreprise a enregistré de bons résultats sur ses lignes saisonnières vers la Corse (Figari) avec près de 1 700 passagers transportés, soit une amélioration de 7% par rapport à l’été 2015. Le nombre de passagers en correspondance à Paris-Orly a augmenté de près de 15% en 2016 pour représenter plus d’un quart des clients de la ligne.



Nantes en hausse

Les résultats sur l'aéroport de Nantes sont bons. Avec une offre en croissance de 5,4% en 2016, le trafic de et vers la ville de Loire-Atlantique a augmenté de 6,7% comparé à 2015, avec plus de 1,5 million de clients transportés. Le remplissage des vols a atteint 77,7% pour l’année 2016, en amélioration d’1 point.

Le nombre de passagers en correspondance à Paris-Orly a augmenté de près de 10% en 2016 pour représenter les deux tiers des clients de la ligne. Les Antilles et l’Océan Indien sont les principales destinations de correspondance.



En 2016, un client sur 6 est en correspondance au-delà de Lyon, un résultat en forte progression de plus de 20% par rapport à 2015. Nice ainsi que les dessertes italiennes sont les principales villes de correspondance.



La compagnie mise sur l'installation nantaise. Elle va offrir près de 662 000 sièges sur ses vols domestiques de et vers Nantes-Atlantique à l’été 2017, soit une hausse de 8%. Elle a boosté son offre sur Lille, Marseille, Nice et Toulouse. Elle a également augmenté ses capacité sur l'Europe de 10%.