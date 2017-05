Hop! Air France relie Nice à Athènes et Tel Aviv

Hop! Air France a enregistré de bons résultats sur ses lignes transversales entre janvier et avril 2017. Son trafic a progressé de plus de 5%, supérieure à la hausse de son offre de 2%.



La compagnie va ouvrir 2 lignes saisonnières vers Athènes et Tel Aviv au départ de Nice entre le 24 juillet et le 3 septembre 2017. La capitale grecque se reliée à la Côte d'Azur tous les mardi et jeudi tandis que les voyageurs d'affaires niçois pourront s'envoler vers Israël tous les lundi, mercredi, vendredi et samedi.



La compagnie va aussi offrir plus d’un demi-million de sièges sur ses lignes transversales de et vers Nice à l’été 2017, cela représente une augmentation de 1%. Elle a en particulier boosté ses capacités sur sa desserte de Lyon (+4%), Bordeaux (+4%), Lille (+17%) et Nantes (+14%). L’offre reste stable sur les aéroports parisiens, avec plus de 1,7 million de sièges offerts à l’été 2017.



Une année 2016 qui résiste malgré un contexte difficile

En 2016, le remplissage des vols de et vers Nice s’est établit à 75,5%, en amélioration de 4 points.

Les lignes régulières transversales (de et vers Biarritz, Bordeaux, Caen, Clermont-Ferrand, Lille, Lyon, Metz-Nancy-Lorraine, Nantes, Rennes, Strasbourg, Toulouse) ont enregistré une légère baisse de trafic de 1,5% comparé à 2015. Le trafic de La Navette de et vers Paris-Orly a été affecté par les événements de juillet à Nice.



La compagnie a transporté 631 000 passagers sur Paris-Charles de Gaulle. Près de 80% des clients de ces vols sont en correspondance au-delà de la plate-forme. En 2016, la part des clients niçois en correspondance à Lyon n’a cessé d’augmenter avec une hausse de +15%. Caen, Nantes, Rennes et Bordeaux sont les principales villes de correspondance.



Programme estival

L’offre de vols domestiques depuis Nice à l’été 2017

- 3 vols quotidiens vers Lyon opérés en Airbus 319, 320 ou 321 (+4% de sièges)

- 1 vol quotidien vers Bordeaux opéré en CRJ 1000 (+4% de sièges)

- 1 vol quotidien vers Lille opéré en Airbus 319 ou 320 (+17% de sièges)

- 1 vol quotidien vers Nantes opéré en Airbus 319 ou 320 (+14% de sièges)

- 1 vol quotidien vers Strasbourg opéré en CRJ 1000

- 3 vols quotidiens vers Toulouse opérés en ATR 72-600

- 5 vols par semaine vers Rennes opérés en CRJ 700

- 5 vols par semaine vers Metz-Nancy-Lorraine opérés en ATR 72

- 2 vols saisonniers vers Biarritz opérés en CRJ 700

- 2 vols saisonniers vers Clermont-Ferrand opérés en Embraer 145

- 1 vol saisonnier vers Caen opéré en CRJ 700 (+50% de sièges)

- 18 vols quotidiens vers Paris-Orly

- 6 vols quotidiens vers Paris-Charles de Gaulle



2 liaisons saisonnières

- 1 vol le mardi et le jeudi vers Athènes, opéré en Airbus 320 du 24 juillet au 3 septembre 2017

- 1 vol le lundi, mercredi, vendredi et samedi vers Tel Aviv, opéré en Airbus 320 du 24 juillet au 3 septembre 2017