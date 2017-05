Hop! augmente son offre entre Rennes et Amsterdam

La liaison Rennes – Amsterdam de Hop! a transporté plus de 21 000 passagers depuis son lancement cet hiver et enregistre un remplissage moyen de 77%. Compte tenu de ces bons résultats, la compagnie a ajouté des fréquences supplémentaires le mardi, jeudi et samedi opérées jusqu’au 28 octobre 2017.Les nouveaux vols proposent un départ de Bretagne à 14h05 (arrivée 15h35) et un décollage de Schiphol à 12h10 (arrivée 13h35).